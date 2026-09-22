Kühne + Nagel International Aktie 2523886 / CH0025238863
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22.09.2026 16:29:00
Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International tendiert am Nachmittag fester
Die Aktie von Kühne + Nagel International gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Kühne + Nagel International zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 2,6 Prozent auf 230,60 CHF.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 2,6 Prozent auf 230,60 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'808 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 231,00 CHF erreichte die Kühne + Nagel International-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 224,50 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Kühne + Nagel International-Aktien beläuft sich auf 137'996 Stück.
Am 22.09.2026 erreichte der Anteilsschein mit 231,00 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,17 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 147,40 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (01.10.2025). Das 52-Wochen-Tief könnte die Kühne + Nagel International-Aktie mit einem Verlust von 36,08 Prozent wieder erreichen.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 6,86 CHF, nach 6,00 CHF im Jahr 2025. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Kühne + Nagel International am 23.07.2026 vor. Das EPS wurde auf 2,26 CHF beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,02 CHF je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Kühne + Nagel International mit einem Umsatz von insgesamt 6.62 Mrd. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.15 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren, um 7,59 Prozent gesteigert.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Kühne + Nagel International am 22.10.2026 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Kühne + Nagel International rechnen Experten am 27.10.2027.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 8,85 CHF je Kühne + Nagel International-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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