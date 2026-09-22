Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International am Mittag freundlich

Die Kühne + Nagel International-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,0 Prozent auf 229,30 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'850 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze gewann die Kühne + Nagel International-Aktie bis auf 229,80 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 224,50 CHF. Von der Kühne + Nagel International-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 81'345 Stück gehandelt.

Am 22.09.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 229,80 CHF an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,22 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.10.2025 bei 147,40 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Kühne + Nagel International-Aktie derzeit noch 35,72 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 6,00 CHF an Kühne + Nagel International-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 6,86 CHF. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Kühne + Nagel International am 23.07.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,26 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,02 CHF erwirtschaftet worden. Kühne + Nagel International hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6.62 Mrd. CHF abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6.15 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Kühne + Nagel International wird am 22.10.2026 gerechnet. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Kühne + Nagel International möglicherweise am 27.10.2027 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 8,85 CHF je Kühne + Nagel International-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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