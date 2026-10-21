Kühne + Nagel International Aktie 2523886 / CH0025238863
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
21.10.2026 09:29:00
Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International am Mittwochvormittag mit roten Vorzeichen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Kühne + Nagel International. Die Kühne + Nagel International-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 0,1 Prozent auf 229,80 CHF ab.
Die Kühne + Nagel International-Aktie notierte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 229,80 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'368 Punkten steht. Die Kühne + Nagel International-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 229,20 CHF ab. Bei 231,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 12'578 Kühne + Nagel International-Aktien den Besitzer.
Am 16.10.2026 markierte das Papier bei 234,00 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Kühne + Nagel International-Aktie derzeit noch 1,83 Prozent Luft nach oben. Am 04.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 148,90 CHF ab. Derzeit notiert die Kühne + Nagel International-Aktie damit 54,33 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 6,95 CHF. Im Vorjahr hatte Kühne + Nagel International 6,00 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Kühne + Nagel International am 23.07.2026. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,26 CHF präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,02 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6.62 Mrd. CHF in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,59 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Kühne + Nagel International einen Umsatz von 6.15 Mrd. CHF eingefahren.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 22.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 27.10.2027.
Experten taxieren den Kühne + Nagel International-Gewinn für das Jahr 2026 auf 8,97 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Kühne + Nagel International-Aktie
SPI-Papier Kühne + Nagel International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kühne + Nagel International von vor 10 Jahren eingefahren
SPI-Papier Kühne + Nagel International-Aktie: So viel Verlust hätte ein Kühne + Nagel International-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Erste Schätzungen: Kühne + Nagel International gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Swiss Life: Die 1'000er-Marke ist keine Utopie
Die Aktie des Versicherungskonzerns hat den übergeordneten Aufwärtstrend verteidigt. Jetzt könnte Swiss Life neue Höchstkurse ansteuern.Weiterlesen!
Nachrichten zu Kühne + Nagel International AG (KN)
|
21.10.26
|Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International am Mittwochnachmittag kaum bewegt (finanzen.ch)
|
21.10.26
|Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International verbilligt sich am Mittag (finanzen.ch)
|
21.10.26
|SLI-Handel aktuell: SLI notiert mittags im Plus (finanzen.ch)
|
21.10.26
|SPI-Titel Kühne + Nagel International-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Kühne + Nagel International-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
21.10.26
|Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International am Mittwochvormittag mit roten Vorzeichen (finanzen.ch)
|
21.10.26
|Ausblick: Kühne + Nagel International veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
19.10.26
|Minuszeichen in Zürich: SLI verbucht zum Start Verluste (finanzen.ch)
|
16.10.26
|Handel in Zürich: SLI liegt am Nachmittag im Plus (finanzen.ch)
Analysen zu Kühne + Nagel International AG (KN)
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Kühne + Nagel International am 21.10.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX beenden Handel im Plus -- Gewinne an den US-Börsen -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich zur Wochenmitte mit positiver Tendenz. Der deutsche Aktienmarkt verbuchte deutlichere Gewinne. An der Wall Street ging es am Mittwoch nach oben. Die Märkte in Asien präsentierten sich zur Wochenmitte uneins.