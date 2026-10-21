Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International am Mittwochvormittag mit roten Vorzeichen

Die Kühne + Nagel International-Aktie notierte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 229,80 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'368 Punkten steht. Die Kühne + Nagel International-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 229,20 CHF ab. Bei 231,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 12'578 Kühne + Nagel International-Aktien den Besitzer.

Am 16.10.2026 markierte das Papier bei 234,00 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Kühne + Nagel International-Aktie derzeit noch 1,83 Prozent Luft nach oben. Am 04.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 148,90 CHF ab. Derzeit notiert die Kühne + Nagel International-Aktie damit 54,33 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 6,95 CHF. Im Vorjahr hatte Kühne + Nagel International 6,00 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Kühne + Nagel International am 23.07.2026. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,26 CHF präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,02 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6.62 Mrd. CHF in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,59 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Kühne + Nagel International einen Umsatz von 6.15 Mrd. CHF eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 22.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 27.10.2027.

Experten taxieren den Kühne + Nagel International-Gewinn für das Jahr 2026 auf 8,97 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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