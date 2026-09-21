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Kühne + Nagel International Aktie 2523886 / CH0025238863

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21.09.2026 09:29:00

Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International am Montagvormittag mit grünen Vorzeichen

Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International am Montagvormittag mit grünen Vorzeichen

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Kühne + Nagel International. Zuletzt stieg die Kühne + Nagel International-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 3,2 Prozent auf 222,60 CHF.

Kühne + Nagel International
227.51 CHF 6.51%
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Die Kühne + Nagel International-Aktie konnte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,2 Prozent auf 222,60 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'627 Punkten notiert. Die Kühne + Nagel International-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 226,60 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 223,40 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 42'128 Kühne + Nagel International-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 21.09.2026 auf bis zu 226,60 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Kühne + Nagel International-Aktie derzeit noch 1,80 Prozent Luft nach oben. Am 01.10.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 147,40 CHF. Der derzeitige Kurs der Kühne + Nagel International-Aktie liegt somit 51,02 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 6,00 CHF an Kühne + Nagel International-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 6,84 CHF. Kühne + Nagel International veröffentlichte am 23.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Kühne + Nagel International hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,26 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,02 CHF je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 6.62 Mrd. CHF beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6.15 Mrd. CHF umgesetzt worden waren.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.10.2026 veröffentlicht. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Kühne + Nagel International möglicherweise am 27.10.2027 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 8,83 CHF je Kühne + Nagel International-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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