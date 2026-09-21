Kühne + Nagel International Aktie 2523886 / CH0025238863
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21.09.2026 16:29:00
Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International tendiert am Nachmittag fester
Die Aktie von Kühne + Nagel International zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Kühne + Nagel International-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 2,9 Prozent auf 221,90 CHF zu.
Um 16:28 Uhr stieg die Kühne + Nagel International-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 2,9 Prozent auf 221,90 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'763 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Kühne + Nagel International-Aktie zog in der Spitze bis auf 228,90 CHF an. Bei 223,40 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wechselten 195'325 Kühne + Nagel International-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (228,90 CHF) erklomm das Papier am 21.09.2026. Derzeit notiert die Kühne + Nagel International-Aktie damit 3,06 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.10.2025 bei 147,40 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 33,57 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Kühne + Nagel International-Aktie.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 6,00 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 6,84 CHF. Kühne + Nagel International veröffentlichte am 23.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Kühne + Nagel International hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,26 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,02 CHF je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,59 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6.15 Mrd. CHF generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6.62 Mrd. CHF ausgewiesen.
Am 22.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Kühne + Nagel International möglicherweise am 27.10.2027 präsentieren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Kühne + Nagel International einen Gewinn von 8,83 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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