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Kühne + Nagel International Aktie 2523886 / CH0025238863

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21.09.2026 12:29:00

Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International springt am Mittag hoch

Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International springt am Mittag hoch

Die Aktie von Kühne + Nagel International zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Kühne + Nagel International-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 5,7 Prozent auf 228,10 CHF nach oben.

Kühne + Nagel International
228.30 CHF 6.87%
Kaufen Verkaufen

Die Kühne + Nagel International-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 5,7 Prozent auf 228,10 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'748 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die Kühne + Nagel International-Aktie bei 228,60 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 223,40 CHF. Bisher wurden heute 107'163 Kühne + Nagel International-Aktien gehandelt.

Am 21.09.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 228,60 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,22 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.10.2025 (147,40 CHF). Der derzeitige Kurs der Kühne + Nagel International-Aktie liegt somit 54,75 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Kühne + Nagel International-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 6,00 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 6,84 CHF aus. Am 23.07.2026 hat Kühne + Nagel International in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,26 CHF präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,02 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 6.62 Mrd. CHF – das entspricht einem Zuwachs von 7,59 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6.15 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 22.10.2026 dürfte Kühne + Nagel International Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Kühne + Nagel International möglicherweise am 27.10.2027 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 8,83 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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