Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Die Kühne + Nagel International-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 214,50 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'306 Punkten notiert. Der Kurs der Kühne + Nagel International-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 215,30 CHF zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 214,40 CHF. Bisher wurden heute 12'500 Kühne + Nagel International-Aktien gehandelt.

Bei 215,60 CHF erreichte der Titel am 18.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Kühne + Nagel International-Aktie 0,51 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.10.2025 bei 147,40 CHF. Mit einem Kursverlust von 31,28 Prozent würde die Kühne + Nagel International-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Kühne + Nagel International seine Aktionäre 2025 mit 6,00 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 6,84 CHF je Aktie ausschütten. Kühne + Nagel International liess sich am 23.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,26 CHF. Im Vorjahresviertel hatte Kühne + Nagel International 2,02 CHF je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,59 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 6.62 Mrd. CHF, während im Vorjahreszeitraum 6.15 Mrd. CHF ausgewiesen worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.10.2026 erfolgen. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 27.10.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2029 auf 10,86 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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