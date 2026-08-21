Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International am Mittag freundlich

Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 215,40 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'297 Punkten tendiert. Die Kühne + Nagel International-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 216,20 CHF aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 214,40 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 39'832 Kühne + Nagel International-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 216,20 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (21.08.2026). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,37 Prozent hinzugewinnen. Am 01.10.2025 gab der Anteilsschein bis auf 147,40 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Kühne + Nagel International-Aktie 31,57 Prozent sinken.

Nach 6,00 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 6,84 CHF je Kühne + Nagel International-Aktie. Kühne + Nagel International liess sich am 23.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Kühne + Nagel International hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,26 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,02 CHF je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 6.62 Mrd. CHF beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6.15 Mrd. CHF umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.10.2026 erfolgen. Die Veröffentlichung der Kühne + Nagel International-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 27.10.2027.

Experten taxieren den Kühne + Nagel International-Gewinn für das Jahr 2029 auf 10,86 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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