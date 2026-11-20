Die Kühne + Nagel International-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 228,30 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'677 Punkten notiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Kühne + Nagel International-Aktie bis auf 228,20 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 230,00 CHF. Der Tagesumsatz der Kühne + Nagel International-Aktie belief sich zuletzt auf 8'050 Aktien.

Bei 245,20 CHF markierte der Titel am 05.11.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Kühne + Nagel International-Aktie liegt somit 6,89 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 21.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 149,65 CHF ab. Der derzeitige Kurs der Kühne + Nagel International-Aktie liegt somit 52,56 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2025 6,00 CHF an Kühne + Nagel International-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 7,21 CHF aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Kühne + Nagel International am 22.10.2026 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,57 CHF eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,63 CHF je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 22,22 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7.39 Mrd. CHF ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6.04 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.03.2027 erfolgen. Experten kalkulieren am 01.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Kühne + Nagel International.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Kühne + Nagel International einen Gewinn von 9,26 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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