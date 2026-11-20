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20.11.2026 16:29:00
Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International büsst am Nachmittag ein
Die Aktie von Kühne + Nagel International gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Kühne + Nagel International-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 1,6 Prozent auf 227,00 CHF.
Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,6 Prozent auf 227,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'574 Punkten liegt. Die Kühne + Nagel International-Aktie gab in der Spitze bis auf 225,50 CHF nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 230,00 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 50'722 Kühne + Nagel International-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 05.11.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 245,20 CHF an. Mit einem Zuwachs von 8,02 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 21.11.2025 Kursverluste bis auf 149,65 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Kühne + Nagel International-Aktie 34,07 Prozent sinken.
Die Dividendenausschüttung für Kühne + Nagel International-Aktionäre betrug im Jahr 2025 6,00 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 7,21 CHF belaufen. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte Kühne + Nagel International am 22.10.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,57 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,63 CHF erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Kühne + Nagel International 7.39 Mrd. CHF umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 22,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6.04 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.03.2027 veröffentlicht. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Kühne + Nagel International möglicherweise am 01.03.2028 präsentieren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Kühne + Nagel International einen Gewinn von 9,26 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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