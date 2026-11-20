Das Papier von Kühne + Nagel International gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 12:28 Uhr ging es um 1,6 Prozent auf 227,10 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'609 Punkten steht. Bei 225,50 CHF markierte die Kühne + Nagel International-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 230,00 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 40'003 Kühne + Nagel International-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 05.11.2026 auf bis zu 245,20 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Kühne + Nagel International-Aktie somit 7,38 Prozent niedriger. Am 21.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 149,65 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 34,10 Prozent könnte die Kühne + Nagel International-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Kühne + Nagel International seine Aktionäre 2025 mit 6,00 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 7,21 CHF je Aktie ausschütten. Am 22.10.2026 lud Kühne + Nagel International zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,57 CHF. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,63 CHF je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 7.39 Mrd. CHF gegenüber 6.04 Mrd. CHF im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 02.03.2027 erwartet. Schätzungsweise am 01.03.2028 dürfte Kühne + Nagel International die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Kühne + Nagel International im Jahr 2026 9,26 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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