Kühne + Nagel International Aktie 2523886 / CH0025238863
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20.10.2026 09:29:00
Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International am Vormittag leichter
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Kühne + Nagel International. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 229,60 CHF.
Die Aktionäre schickten das Papier von Kühne + Nagel International nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 09:28 Uhr 0,2 Prozent auf 229,60 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'271 Punkten steht. In der Spitze büsste die Kühne + Nagel International-Aktie bis auf 229,40 CHF ein. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 230,60 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 2'720 Kühne + Nagel International-Aktien den Besitzer.
Bei 234,00 CHF erreichte der Titel am 16.10.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 1,92 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 04.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 148,90 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 35,15 Prozent könnte die Kühne + Nagel International-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 6,00 CHF an Kühne + Nagel International-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 6,95 CHF. Am 23.07.2026 hat Kühne + Nagel International die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Kühne + Nagel International hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,26 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,02 CHF je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat Kühne + Nagel International im vergangenen Quartal 6.62 Mrd. CHF verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Kühne + Nagel International 6.15 Mrd. CHF umsetzen können.
Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.10.2026 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Kühne + Nagel International rechnen Experten am 27.10.2027.
Experten gehen davon aus, dass Kühne + Nagel International im Jahr 2026 8,97 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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