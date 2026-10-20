Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International am Mittag fester

Die Aktionäre schickten das Papier von Kühne + Nagel International nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 0,3 Prozent auf 230,60 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'239 Punkten liegt. Bei 230,70 CHF erreichte die Kühne + Nagel International-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 230,60 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 16'962 Kühne + Nagel International-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.10.2026 bei 234,00 CHF. 1,47 Prozent Plus fehlen der Kühne + Nagel International-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 04.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 148,90 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 35,43 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 6,00 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 6,95 CHF je Kühne + Nagel International-Aktie. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Kühne + Nagel International am 23.07.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,26 CHF gegenüber 2,02 CHF im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Kühne + Nagel International 6.62 Mrd. CHF umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,59 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6.15 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Kühne + Nagel International wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 22.10.2026 vorlegen. Experten kalkulieren am 27.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Kühne + Nagel International.

Experten taxieren den Kühne + Nagel International-Gewinn für das Jahr 2026 auf 8,97 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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