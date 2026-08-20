Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International tendiert am Vormittag tiefer

Die Kühne + Nagel International-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 211,40 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 14'397 Punkten notiert. Die Kühne + Nagel International-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 211,30 CHF ab. Bei 211,50 CHF eröffnete der Anteilsschein. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 4'843 Kühne + Nagel International-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 215,60 CHF erreichte der Titel am 18.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,99 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 147,40 CHF. Dieser Wert wurde am 01.10.2025 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 30,27 Prozent könnte die Kühne + Nagel International-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2025 erhielten Kühne + Nagel International-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 6,00 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 6,84 CHF. Am 23.07.2026 hat Kühne + Nagel International in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,26 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,02 CHF je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,59 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6.15 Mrd. CHF generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6.62 Mrd. CHF ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 22.10.2026 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 27.10.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2029 10,86 CHF je Aktie in den Kühne + Nagel International-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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