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Kühne + Nagel International Aktie 2523886 / CH0025238863

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20.08.2026 12:29:00

Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International am Donnerstagmittag gefragt

Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International am Donnerstagmittag gefragt

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Kühne + Nagel International. Zuletzt stieg die Kühne + Nagel International-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 212,90 CHF.

Kühne + Nagel International
212.66 CHF 0.52%
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Die Kühne + Nagel International-Aktie konnte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 212,90 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'347 Punkten steht. Die Kühne + Nagel International-Aktie legte bis auf 213,20 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 211,50 CHF. Der Tagesumsatz der Kühne + Nagel International-Aktie belief sich zuletzt auf 15'863 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 215,60 CHF. Dieser Kurs wurde am 18.08.2026 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,27 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.10.2025 (147,40 CHF). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 30,77 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Kühne + Nagel International-Aktie.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 6,00 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 6,84 CHF. Am 23.07.2026 hat Kühne + Nagel International in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,26 CHF. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,02 CHF je Aktie vermeldet. Kühne + Nagel International hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6.62 Mrd. CHF abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6.15 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.10.2026 veröffentlicht. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Kühne + Nagel International möglicherweise am 27.10.2027 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2029 liegen bei durchschnittlich 10,86 CHF je Kühne + Nagel International-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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