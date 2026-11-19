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19.11.2026 09:29:00
Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International steigt am Donnerstagvormittag
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Kühne + Nagel International. Die Kühne + Nagel International-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 232,70 CHF.
Im SIX SX-Handel gewannen die Kühne + Nagel International-Papiere um 09:28 Uhr 0,4 Prozent. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'953 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 233,10 CHF markierte die Kühne + Nagel International-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 232,80 CHF. Der Tagesumsatz der Kühne + Nagel International-Aktie belief sich zuletzt auf 2'195 Aktien.
Bei einem Wert von 245,20 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.11.2026). Der derzeitige Kurs der Kühne + Nagel International-Aktie liegt somit 5,10 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.11.2025 (149,65 CHF). Abschläge von 35,69 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Nachdem Kühne + Nagel International seine Aktionäre 2025 mit 6,00 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 7,21 CHF je Aktie ausschütten. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte Kühne + Nagel International am 22.10.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,57 CHF gegenüber 1,63 CHF im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7.39 Mrd. CHF in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 22,22 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Kühne + Nagel International einen Umsatz von 6.04 Mrd. CHF eingefahren.
Am 02.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Kühne + Nagel International veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 01.03.2028.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Kühne + Nagel International-Aktie in Höhe von 9,26 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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