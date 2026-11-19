Anleger zeigten sich um 16:28 Uhr bei der Kühne + Nagel International-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im SIX SX-Handel nahezu unverändert bei 231,90 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der im Moment bei 20'838 Punkten tendiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Kühne + Nagel International-Aktie bei 233,60 CHF. Das Tagestief markierte die Kühne + Nagel International-Aktie bei 231,30 CHF. Bei 232,80 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 28'958 Kühne + Nagel International-Aktien.

Am 05.11.2026 markierte das Papier bei 245,20 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Kühne + Nagel International-Aktie damit 5,42 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 21.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 149,65 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Kühne + Nagel International-Aktie liegt somit 54,96 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 erhielten Kühne + Nagel International-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 6,00 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 7,21 CHF. Am 22.10.2026 hat Kühne + Nagel International in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 2,57 CHF je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Kühne + Nagel International noch ein Gewinn pro Aktie von 1,63 CHF in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 22,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 7.39 Mrd. CHF umgesetzt, gegenüber 6.04 Mrd. CHF im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 02.03.2027 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 01.03.2028.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 9,26 CHF je Kühne + Nagel International-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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