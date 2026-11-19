Die Aktionäre schickten das Papier von Kühne + Nagel International nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 0,2 Prozent auf 232,20 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'852 Punkten liegt. In der Spitze gewann die Kühne + Nagel International-Aktie bis auf 233,60 CHF. Mit einem Wert von 232,80 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 14'047 Kühne + Nagel International-Aktien den Besitzer.

Am 05.11.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 245,20 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Kühne + Nagel International-Aktie ist somit 5,60 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 149,65 CHF ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Kühne + Nagel International-Aktie 35,55 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 7,21 CHF. Im Vorjahr erhielten Kühne + Nagel International-Aktionäre 6,00 CHF je Wertpapier. Am 22.10.2026 legte Kühne + Nagel International die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Das EPS wurde auf 2,57 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,63 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 22,22 Prozent auf 7.39 Mrd. CHF aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6.04 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 02.03.2027 dürfte Kühne + Nagel International Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Kühne + Nagel International dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 01.03.2028 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 9,26 CHF je Kühne + Nagel International-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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