|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
19.11.2026 12:29:00
Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International am Mittag mit grünen Vorzeichen
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Kühne + Nagel International. Die Kühne + Nagel International-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 232,20 CHF.
Die Aktionäre schickten das Papier von Kühne + Nagel International nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 0,2 Prozent auf 232,20 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'852 Punkten liegt. In der Spitze gewann die Kühne + Nagel International-Aktie bis auf 233,60 CHF. Mit einem Wert von 232,80 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 14'047 Kühne + Nagel International-Aktien den Besitzer.
Am 05.11.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 245,20 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Kühne + Nagel International-Aktie ist somit 5,60 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 149,65 CHF ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Kühne + Nagel International-Aktie 35,55 Prozent sinken.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 7,21 CHF. Im Vorjahr erhielten Kühne + Nagel International-Aktionäre 6,00 CHF je Wertpapier. Am 22.10.2026 legte Kühne + Nagel International die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Das EPS wurde auf 2,57 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,63 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 22,22 Prozent auf 7.39 Mrd. CHF aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6.04 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.
Voraussichtlich am 02.03.2027 dürfte Kühne + Nagel International Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Kühne + Nagel International dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 01.03.2028 präsentieren.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 9,26 CHF je Kühne + Nagel International-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Kühne + Nagel International-Aktie
SPI-Papier Kühne + Nagel International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kühne + Nagel International von vor einem Jahr eingefahren
SPI-Papier Kühne + Nagel International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kühne + Nagel International von vor 10 Jahren abgeworfen
Kühne+Nagel-Aktie klar im Minus: Drei neue Länderchefs benannt
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Kühne + Nagel International AG (KN)
|
19.11.26
|Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International verteidigt am Donnerstagnachmittag Tendenz (finanzen.ch)
|
19.11.26
|Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International am Mittag mit grünen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
19.11.26
|Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International steigt am Donnerstagvormittag (finanzen.ch)
|
18.11.26
|Freundlicher Handel: SLI legt mittags zu (finanzen.ch)
|
17.11.26
|Minuszeichen in Zürich: SLI verbucht Verluste (finanzen.ch)
|
17.11.26
|Börse Zürich: SLI zeigt sich am Dienstagmittag leichter (finanzen.ch)
|
17.11.26
|Schwacher Handel: SLI sackt zum Handelsstart ab (finanzen.ch)
|
16.11.26
|Gewinne in Zürich: SLI präsentiert sich zum Ende des Montagshandels fester (finanzen.ch)
Analysen zu Kühne + Nagel International AG (KN)
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Kühne + Nagel International am 19.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSchwache Handelsstimmung weltweit: SMI mit Verlusten erwartet -- DAX dürfte tiefer starten -- Ausverkauf an Asiens Börsen
Der heimische Leitindex dürfte am Freitag Verluste hinnehmen müssen. Auch der deutsche Aktienmarkt wird wohl tiefer in den Handel einsteigen. An den Börsen in Fernost erleben Anleger am Freitag einen schwarzen Tag.