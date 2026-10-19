Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International am Montagvormittag mit Abschlägen

Der Kühne + Nagel International-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 0,9 Prozent auf 229,70 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'201 Punkten realisiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Kühne + Nagel International-Aktie bisher bei 228,70 CHF. Bei 230,80 CHF eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via SIX SX 4'021 Kühne + Nagel International-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 234,00 CHF. Dieser Kurs wurde am 16.10.2026 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Kühne + Nagel International-Aktie 1,87 Prozent zulegen. Bei 148,90 CHF fiel das Papier am 04.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 35,18 Prozent könnte die Kühne + Nagel International-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Kühne + Nagel International-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 6,00 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 6,94 CHF aus. Am 23.07.2026 lud Kühne + Nagel International zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Kühne + Nagel International hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,26 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,02 CHF je Aktie gewesen. Umsatzseitig wurden 6.62 Mrd. CHF vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Kühne + Nagel International 6.15 Mrd. CHF umgesetzt.

Die Kühne + Nagel International-Bilanz für Q3 2026 wird am 22.10.2026 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 27.10.2027.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Kühne + Nagel International ein EPS in Höhe von 8,97 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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