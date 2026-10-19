Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International am Montagnachmittag mit roten Vorzeichen

Die Kühne + Nagel International-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr um 0,9 Prozent auf 229,70 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'210 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Kühne + Nagel International-Aktie bei 228,40 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 230,80 CHF. Von der Kühne + Nagel International-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 26'399 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.10.2026 bei 234,00 CHF. Mit einem Zuwachs von 1,87 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 148,90 CHF fiel das Papier am 04.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 35,18 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Kühne + Nagel International-Aktionäre betrug im Jahr 2025 6,00 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 6,94 CHF belaufen. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Kühne + Nagel International am 23.07.2026 vor. Das EPS wurde auf 2,26 CHF beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,02 CHF je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,59 Prozent auf 6.62 Mrd. CHF. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6.15 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Kühne + Nagel International am 22.10.2026 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Kühne + Nagel International rechnen Experten am 27.10.2027.

Den erwarteten Gewinn je Kühne + Nagel International-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 8,97 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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