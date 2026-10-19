Kühne + Nagel International Aktie 2523886 / CH0025238863
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19.10.2026 12:29:00
Kühne + Nagel International Aktie News: Anleger schicken Kühne + Nagel International am Montagmittag auf rotes Terrain
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Kühne + Nagel International. Der Kühne + Nagel International-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,9 Prozent auf 229,70 CHF.
Um 12:28 Uhr rutschte die Kühne + Nagel International-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,9 Prozent auf 229,70 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'214 Punkten notiert. Der Kurs der Kühne + Nagel International-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 228,70 CHF nach. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 230,80 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 13'267 Kühne + Nagel International-Aktien den Besitzer.
Bei 234,00 CHF markierte der Titel am 16.10.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Kühne + Nagel International-Aktie ist somit 1,87 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 04.11.2025 Kursverluste bis auf 148,90 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Kühne + Nagel International-Aktie damit 54,26 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Im Jahr 2025 erhielten Kühne + Nagel International-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 6,00 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 6,94 CHF. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Kühne + Nagel International am 23.07.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,26 CHF. Im Vorjahresviertel waren 2,02 CHF je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Kühne + Nagel International im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,59 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6.62 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel waren 6.15 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.
Am 22.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 27.10.2027 wird Kühne + Nagel International schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.
In der Kühne + Nagel International-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 8,97 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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