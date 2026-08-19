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19.08.2026 09:29:00

Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International am Mittwochvormittag nahe Vortagesniveau

Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International am Mittwochvormittag nahe Vortagesniveau

Die Aktie von Kühne + Nagel International zeigt am Mittwochvormittag wenig Änderung. Zum Vortag unverändert notierte die Kühne + Nagel International-Aktie zuletzt im SIX SX-Handel bei 211,20 CHF.

Kühne + Nagel International
212.98 CHF 0.90%
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Die Kühne + Nagel International-Aktie zeigte sich um 09:28 Uhr stabil und notierte im SIX SX-Handel bei 211,20 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der derzeit bei 14'346 Punkten notiert. Die Kühne + Nagel International-Aktie legte bis auf 211,50 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die grössten Abgaben verzeichnete die Kühne + Nagel International-Aktie bis auf 210,50 CHF. Bei 210,50 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 4'109 Kühne + Nagel International-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 215,60 CHF erreichte der Titel am 18.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. 2,08 Prozent Plus fehlen der Kühne + Nagel International-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 01.10.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 147,40 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,21 Prozent.

Kühne + Nagel International-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 6,00 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 6,84 CHF belaufen. Kühne + Nagel International liess sich am 23.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,26 CHF. Im Vorjahresviertel waren 2,02 CHF je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Kühne + Nagel International in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,59 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6.62 Mrd. CHF im Vergleich zu 6.15 Mrd. CHF im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 22.10.2026 dürfte Kühne + Nagel International Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 27.10.2027 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Kühne + Nagel International im Jahr 2029 10,86 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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