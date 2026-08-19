Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International tendiert am Mittwochnachmittag um Nulllinie

Anleger zeigten sich um 16:28 Uhr bei der Kühne + Nagel International-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im SIX SX-Handel nahezu unverändert bei 211,40 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SMI, der zurzeit bei 14'390 Punkten liegt. Die Kühne + Nagel International-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 213,60 CHF. Die Kühne + Nagel International-Aktie sank bis auf 210,50 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 210,50 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 67'927 Kühne + Nagel International-Aktien umgesetzt.

Am 18.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 215,60 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,99 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 147,40 CHF fiel das Papier am 01.10.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Kühne + Nagel International-Aktie 43,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Kühne + Nagel International-Aktionäre betrug im Jahr 2025 6,00 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 6,84 CHF belaufen. Kühne + Nagel International veröffentlichte am 23.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,26 CHF gegenüber 2,02 CHF im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6.62 Mrd. CHF umgesetzt, gegenüber 6.15 Mrd. CHF im Vorjahreszeitraum.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.10.2026 erfolgen. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Kühne + Nagel International rechnen Experten am 27.10.2027.

Beim Gewinn 2029 gehen Experten vorab davon aus, dass Kühne + Nagel International ein EPS in Höhe von 10,86 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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