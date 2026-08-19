Kühne + Nagel International Aktie 2523886 / CH0025238863
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19.08.2026 12:29:00
Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International am Mittwochmittag fester
Die Aktie von Kühne + Nagel International gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Kühne + Nagel International-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 212,10 CHF nach oben.
Die Kühne + Nagel International-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 212,10 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'338 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Kühne + Nagel International-Aktie zog in der Spitze bis auf 213,60 CHF an. Bei 210,50 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Kühne + Nagel International-Aktien beläuft sich auf 30'167 Stück.
Am 18.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 215,60 CHF. Der aktuelle Kurs der Kühne + Nagel International-Aktie ist somit 1,65 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 01.10.2025 auf bis zu 147,40 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 30,50 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 6,00 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 6,84 CHF. Am 23.07.2026 äusserte sich Kühne + Nagel International zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,26 CHF. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,02 CHF je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6.62 Mrd. CHF – ein Plus von 7,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kühne + Nagel International 6.15 Mrd. CHF erwirtschaftet hatte.
Am 22.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Kühne + Nagel International veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 27.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Kühne + Nagel International.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2029 auf 10,86 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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