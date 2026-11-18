Im SIX SX-Handel gewannen die Kühne + Nagel International-Papiere um 16:28 Uhr 0,3 Prozent. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 21'019 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die Kühne + Nagel International-Aktie bei 236,70 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 234,80 CHF. Bisher wurden via SIX SX 26'858 Kühne + Nagel International-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.11.2026 bei 245,20 CHF. Mit einem Zuwachs von 4,97 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 18.11.2025 auf bis zu 149,40 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 36,04 Prozent könnte die Kühne + Nagel International-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2025 erhielten Kühne + Nagel International-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 6,00 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 7,21 CHF. Am 22.10.2026 lud Kühne + Nagel International zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Das EPS wurde auf 2,57 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,63 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 22,22 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7.39 Mrd. CHF ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6.04 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Kühne + Nagel International am 02.03.2027 vorlegen. Schätzungsweise am 01.03.2028 dürfte Kühne + Nagel International die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Kühne + Nagel International-Gewinn für das Jahr 2026 auf 9,26 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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