Die Aktionäre schickten das Papier von Kühne + Nagel International nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 1,2 Prozent auf 235,90 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 21'060 Punkten liegt. Bei 236,10 CHF markierte die Kühne + Nagel International-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 234,80 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 11'017 Kühne + Nagel International-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 245,20 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.11.2026). Mit einem Zuwachs von 3,94 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 18.11.2025 auf bis zu 149,40 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Kühne + Nagel International-Aktie damit 57,90 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Kühne + Nagel International-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 6,00 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 7,21 CHF belaufen. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Kühne + Nagel International am 22.10.2026. In Sachen EPS wurden 2,57 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kühne + Nagel International 1,63 CHF je Aktie eingenommen. Umsatzseitig wurden 7.39 Mrd. CHF vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Kühne + Nagel International 6.04 Mrd. CHF umgesetzt.

Am 02.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Kühne + Nagel International veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 01.03.2028.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 9,26 CHF je Aktie in den Kühne + Nagel International-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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