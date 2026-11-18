|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
18.11.2026 12:29:00
Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International am Mittwochmittag fester
Die Aktie von Kühne + Nagel International gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Kühne + Nagel International-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 235,90 CHF.
Die Aktionäre schickten das Papier von Kühne + Nagel International nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 1,2 Prozent auf 235,90 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 21'060 Punkten liegt. Bei 236,10 CHF markierte die Kühne + Nagel International-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 234,80 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 11'017 Kühne + Nagel International-Aktien umgesetzt.
Bei einem Wert von 245,20 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.11.2026). Mit einem Zuwachs von 3,94 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 18.11.2025 auf bis zu 149,40 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Kühne + Nagel International-Aktie damit 57,90 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Kühne + Nagel International-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 6,00 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 7,21 CHF belaufen. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Kühne + Nagel International am 22.10.2026. In Sachen EPS wurden 2,57 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kühne + Nagel International 1,63 CHF je Aktie eingenommen. Umsatzseitig wurden 7.39 Mrd. CHF vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Kühne + Nagel International 6.04 Mrd. CHF umgesetzt.
Am 02.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Kühne + Nagel International veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 01.03.2028.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 9,26 CHF je Aktie in den Kühne + Nagel International-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Kühne + Nagel International-Aktie
SPI-Papier Kühne + Nagel International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kühne + Nagel International von vor 10 Jahren abgeworfen
Kühne+Nagel-Aktie klar im Minus: Drei neue Länderchefs benannt
SPI-Wert Kühne + Nagel International-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Kühne + Nagel International von vor 5 Jahren verloren
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Blackrock - Der Weg ist frei
Der Börsenboom lässt die Gewinne beim grössten Vermögensverwalter der Welt sprudeln. Nach dem jüngsten Ausbruch nach oben ist die Blackrock-Aktie gut dazu geeignet, auf eine Jahresendrallye zu spekulieren.Weiterlesen!
Nachrichten zu Kühne + Nagel International AG (KN)
|
09:29
|Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International steigt am Donnerstagvormittag (finanzen.ch)
|
18.11.26
|Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International reagiert am Nachmittag positiv (finanzen.ch)
|
18.11.26
|Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International am Mittwochmittag fester (finanzen.ch)
|
18.11.26
|Freundlicher Handel: SLI legt mittags zu (finanzen.ch)
|
17.11.26
|Minuszeichen in Zürich: SLI verbucht Verluste (finanzen.ch)
|
17.11.26
|Börse Zürich: SLI zeigt sich am Dienstagmittag leichter (finanzen.ch)
|
17.11.26
|Schwacher Handel: SLI sackt zum Handelsstart ab (finanzen.ch)
Analysen zu Kühne + Nagel International AG (KN)
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Kühne + Nagel International am 18.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI wenig bewegt -- DAX etwas stärker -- Asiens Börsen mehrheitlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt kommt kaum vom Fleck. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich mit einer poisitiven Tendenz. In Fernost finden die Börsen keine einheitliche Richtung.