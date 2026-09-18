Kühne + Nagel International Aktie 2523886 / CH0025238863
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18.09.2026 09:29:00
Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International am Freitagvormittag gefragt
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Kühne + Nagel International. Das Papier von Kühne + Nagel International legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,6 Prozent auf 217,80 CHF.
Die Kühne + Nagel International-Aktie konnte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 217,80 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 13'934 Punkten notiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Kühne + Nagel International-Aktie bei 218,90 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 216,00 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 74'191 Kühne + Nagel International-Aktien umgesetzt.
Am 31.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 223,20 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Kühne + Nagel International-Aktie somit 2,42 Prozent niedriger. Am 01.10.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 147,40 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Kühne + Nagel International-Aktie 47,76 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem Kühne + Nagel International seine Aktionäre 2025 mit 6,00 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 6,84 CHF je Aktie ausschütten. Am 23.07.2026 lud Kühne + Nagel International zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das EPS lag bei 2,26 CHF. Im letzten Jahr hatte Kühne + Nagel International einen Gewinn von 2,02 CHF je Aktie eingefahren. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6.62 Mrd. CHF umgesetzt, gegenüber 6.15 Mrd. CHF im Vorjahreszeitraum.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Kühne + Nagel International am 22.10.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 27.10.2027.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 8,83 CHF je Kühne + Nagel International-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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