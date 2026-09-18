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18.09.2026 16:29:00

Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International wird am Nachmittag ausgebremst

Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International wird am Nachmittag ausgebremst

Die Aktie von Kühne + Nagel International gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 1,0 Prozent auf 214,30 CHF.

Kühne + Nagel International
213.62 CHF -1.82%
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Die Kühne + Nagel International-Aktie gab im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr um 1,0 Prozent auf 214,30 CHF nach. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 13'852 Punkten notiert. Der Kurs der Kühne + Nagel International-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 211,90 CHF nach. Den Handelstag beging das Papier bei 216,00 CHF. Zuletzt wechselten 155'941 Kühne + Nagel International-Aktien den Besitzer.

Bei 223,20 CHF markierte der Titel am 31.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Kühne + Nagel International-Aktie somit 3,99 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.10.2025 bei 147,40 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 31,22 Prozent könnte die Kühne + Nagel International-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Kühne + Nagel International-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 6,84 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Kühne + Nagel International 6,00 CHF aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Kühne + Nagel International am 23.07.2026. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,26 CHF eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,02 CHF je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,59 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6.62 Mrd. CHF ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6.15 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.10.2026 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 27.10.2027.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 8,83 CHF je Kühne + Nagel International-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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