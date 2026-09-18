Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International verzeichnet am Freitagmittag Verluste

Die Kühne + Nagel International-Aktie gab im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr um 1,5 Prozent auf 213,20 CHF nach. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 13'937 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Kühne + Nagel International-Aktie bis auf 211,90 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 216,00 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 122'144 Kühne + Nagel International-Aktien umgesetzt.

Am 31.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 223,20 CHF an. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,69 Prozent könnte die Kühne + Nagel International-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 01.10.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 147,40 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 30,86 Prozent könnte die Kühne + Nagel International-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 6,00 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 6,84 CHF. Am 23.07.2026 legte Kühne + Nagel International die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Kühne + Nagel International hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,26 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,02 CHF je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 6.62 Mrd. CHF in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6.15 Mrd. CHF umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 22.10.2026 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 27.10.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 8,83 CHF je Kühne + Nagel International-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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