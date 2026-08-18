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18.08.2026 16:29:00

Kühne + Nagel International Aktie News: Anleger schicken Kühne + Nagel International am Dienstagnachmittag ins Minus

Kühne + Nagel International Aktie News: Anleger schicken Kühne + Nagel International am Dienstagnachmittag ins Minus

Die Aktie von Kühne + Nagel International gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Kühne + Nagel International-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 211,30 CHF ab.

Kühne + Nagel International
210.07 CHF -1.52%
Kaufen Verkaufen

Die Kühne + Nagel International-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr um 1,2 Prozent auf 211,30 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 14'311 Punkten liegt. Die Kühne + Nagel International-Aktie gab in der Spitze bis auf 211,30 CHF nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 213,70 CHF. Bisher wurden heute 58'076 Kühne + Nagel International-Aktien gehandelt.

Am 18.08.2026 markierte das Papier bei 215,60 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Kühne + Nagel International-Aktie derzeit noch 2,04 Prozent Luft nach oben. Am 01.10.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 147,40 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 30,24 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 6,00 CHF an Kühne + Nagel International-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 6,84 CHF. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Kühne + Nagel International am 23.07.2026 vor. Das EPS wurde auf 2,26 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,02 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 6.62 Mrd. CHF gegenüber 6.15 Mrd. CHF im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 22.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Kühne + Nagel International veröffentlicht werden. Kühne + Nagel International dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 27.10.2027 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Kühne + Nagel International-Aktie in Höhe von 10,86 CHF im Jahr 2029 aus.

Redaktion finanzen.ch

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