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18.08.2026 12:29:00

Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International kommt am Dienstagmittag kaum vom Fleck

Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International kommt am Dienstagmittag kaum vom Fleck

Die Aktie von Kühne + Nagel International zeigt sich am Dienstagmittag ohne grosse Bewegung. Die Kühne + Nagel International-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via SIX SX bei 214,00 CHF.

Kühne + Nagel International
214.99 CHF 0.79%
Kaufen Verkaufen

Die Kühne + Nagel International-Aktie zeigte sich um 12:28 Uhr stabil und notierte im SIX SX-Handel bei 214,00 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der bislang bei 14'265 Punkten steht. Das bisherige Tageshoch markierte die Kühne + Nagel International-Aktie bei 215,60 CHF. Das bisherige Tagestief markierte Kühne + Nagel International-Aktie bei 213,60 CHF. Bei 213,70 CHF eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via SIX SX 36'623 Kühne + Nagel International-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 18.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 215,60 CHF. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Kühne + Nagel International-Aktie 0,75 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 147,40 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (01.10.2025). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Kühne + Nagel International-Aktie 31,12 Prozent sinken.

Für Kühne + Nagel International-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 6,00 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 6,84 CHF ausgeschüttet werden. Am 23.07.2026 hat Kühne + Nagel International in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 2,26 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,02 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 6.62 Mrd. CHF beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6.15 Mrd. CHF umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Kühne + Nagel International am 22.10.2026 präsentieren. Am 27.10.2027 wird Kühne + Nagel International schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Kühne + Nagel International einen Gewinn von 10,86 CHF je Aktie in der Bilanz 2029 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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