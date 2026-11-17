Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 233,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 21'128 Punkten notiert. Der Kurs der Kühne + Nagel International-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 232,90 CHF nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 234,70 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 28'780 Kühne + Nagel International-Aktien umgesetzt.

Am 05.11.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 245,20 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,24 Prozent. Am 18.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 149,40 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 35,88 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 7,21 CHF. Im Vorjahr hatte Kühne + Nagel International 6,00 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Kühne + Nagel International am 22.10.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,57 CHF. Im Vorjahresviertel waren 1,63 CHF je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 22,22 Prozent auf 7.39 Mrd. CHF. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6.04 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 02.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 01.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Kühne + Nagel International.

Von Analysten wird erwartet, dass Kühne + Nagel International im Jahr 2026 9,26 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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