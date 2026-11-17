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17.11.2026 12:29:00
Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International zeigt sich am Mittag gestärkt
Die Aktie von Kühne + Nagel International gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Kühne + Nagel International nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 235,90 CHF.
Die Aktionäre schickten das Papier von Kühne + Nagel International nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 0,6 Prozent auf 235,90 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 21'211 Punkten tendiert. In der Spitze gewann die Kühne + Nagel International-Aktie bis auf 236,70 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 234,70 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 15'415 Kühne + Nagel International-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (245,20 CHF) erklomm das Papier am 05.11.2026. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,94 Prozent über dem aktuellen Kurs der Kühne + Nagel International-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 149,40 CHF am 18.11.2025. Mit einem Kursverlust von 36,67 Prozent würde die Kühne + Nagel International-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 6,00 CHF an Kühne + Nagel International-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 7,21 CHF. Kühne + Nagel International veröffentlichte am 22.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 2,57 CHF gegenüber 1,63 CHF je Aktie im Vorjahresquartal. Kühne + Nagel International hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7.39 Mrd. CHF abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 22,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6.04 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 02.03.2027 erwartet. Experten kalkulieren am 01.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Kühne + Nagel International.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 9,26 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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