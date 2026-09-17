Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International am Vormittag im Plus

Um 09:28 Uhr stieg die Kühne + Nagel International-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 217,80 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 13'923 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Kurzfristig markierte die Kühne + Nagel International-Aktie bei 218,20 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 218,00 CHF. Von der Kühne + Nagel International-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 8'490 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 31.08.2026 bei 223,20 CHF. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Kühne + Nagel International-Aktie 2,48 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 147,40 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (01.10.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Kühne + Nagel International-Aktie derzeit noch 32,32 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 6,84 CHF, nach 6,00 CHF im Jahr 2025. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Kühne + Nagel International am 23.07.2026 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,26 CHF eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,02 CHF je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Kühne + Nagel International in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,59 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6.62 Mrd. CHF im Vergleich zu 6.15 Mrd. CHF im Vorjahresquartal.

Am 22.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Kühne + Nagel International veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 27.10.2027.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 8,83 CHF je Kühne + Nagel International-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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