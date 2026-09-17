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Kühne + Nagel International Aktie 2523886 / CH0025238863

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17.09.2026 16:29:00

Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International am Donnerstagnachmittag im Minusbereich

Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International am Donnerstagnachmittag im Minusbereich

Die Aktie von Kühne + Nagel International gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Kühne + Nagel International gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 216,90 CHF abwärts.

Kühne + Nagel International
217.57 CHF 0.32%
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Die Kühne + Nagel International-Aktie notierte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 216,90 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 13'948 Punkten realisiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die Kühne + Nagel International-Aktie bis auf 216,80 CHF. Bei 218,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 56'915 Kühne + Nagel International-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 223,20 CHF erreichte der Titel am 31.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,90 Prozent. Am 01.10.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 147,40 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Kühne + Nagel International-Aktie mit einem Verlust von 32,04 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 6,00 CHF an Kühne + Nagel International-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 6,84 CHF. Am 23.07.2026 hat Kühne + Nagel International die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,26 CHF gegenüber 2,02 CHF im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6.62 Mrd. CHF vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.15 Mrd. CHF in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 22.10.2026 dürfte Kühne + Nagel International Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 27.10.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Kühne + Nagel International-Aktie in Höhe von 8,83 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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