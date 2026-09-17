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Kühne + Nagel International Aktie 2523886 / CH0025238863

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17.09.2026 12:29:00

Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International am Donnerstagmittag mit Kursplus

Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International am Donnerstagmittag mit Kursplus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Kühne + Nagel International. Die Aktionäre schickten das Papier von Kühne + Nagel International nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 217,70 CHF.

Kühne + Nagel International
217.57 CHF 0.32%
Kaufen Verkaufen

Um 12:28 Uhr ging es für das Kühne + Nagel International-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 217,70 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 13'885 Punkten notiert. Bei 219,40 CHF erreichte die Kühne + Nagel International-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 218,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 29'058 Kühne + Nagel International-Aktien.

Am 31.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 223,20 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Kühne + Nagel International-Aktie damit 2,46 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 147,40 CHF am 01.10.2025. Mit Abgaben von 32,29 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 6,84 CHF. Im Vorjahr hatte Kühne + Nagel International 6,00 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 23.07.2026 äusserte sich Kühne + Nagel International zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,26 CHF. Im Vorjahresviertel waren 2,02 CHF je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,59 Prozent auf 6.62 Mrd. CHF aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6.15 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Am 22.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 27.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Kühne + Nagel International.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 8,83 CHF je Aktie in den Kühne + Nagel International-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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