Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International am Vormittag nahe Nulllinie

Kaum Bewegung liess sich um 09:28 Uhr bei der Kühne + Nagel International-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via SIX SX bei 211,50 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SMI, der aktuell bei 14'376 Punkten steht. In der Spitze gewann die Kühne + Nagel International-Aktie bis auf 211,50 CHF. Die Kühne + Nagel International-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 210,40 CHF ab. Bei 210,40 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via SIX SX 4'669 Kühne + Nagel International-Aktien den Besitzer.

Am 17.07.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 213,70 CHF. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Kühne + Nagel International-Aktie 1,04 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 147,40 CHF am 01.10.2025. Der aktuelle Kurs der Kühne + Nagel International-Aktie ist somit 30,31 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Kühne + Nagel International-Aktionäre betrug im Jahr 2025 6,00 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 6,84 CHF belaufen. Kühne + Nagel International liess sich am 23.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Kühne + Nagel International hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,26 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,02 CHF je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Kühne + Nagel International in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,59 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6.62 Mrd. CHF im Vergleich zu 6.15 Mrd. CHF im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Kühne + Nagel International am 22.10.2026 präsentieren. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Kühne + Nagel International möglicherweise am 27.10.2027 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 8,79 CHF je Kühne + Nagel International-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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