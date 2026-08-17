Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International am Nachmittag gefragt

Um 16:28 Uhr wies die Kühne + Nagel International-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 214,30 CHF nach oben. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'322 Punkten liegt. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Kühne + Nagel International-Aktie bisher bei 214,50 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 210,40 CHF. Zuletzt wechselten 43'668 Kühne + Nagel International-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 214,50 CHF. Dieser Kurs wurde am 17.08.2026 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,09 Prozent. Am 01.10.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 147,40 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Kühne + Nagel International-Aktie derzeit noch 31,22 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Kühne + Nagel International seine Aktionäre 2025 mit 6,00 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 6,84 CHF je Aktie ausschütten. Kühne + Nagel International liess sich am 23.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,26 CHF präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Kühne + Nagel International ein EPS von 2,02 CHF je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6.62 Mrd. CHF vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.15 Mrd. CHF in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 22.10.2026 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 27.10.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 8,79 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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