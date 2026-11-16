|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
16.11.2026 09:29:00
Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International am Montagvormittag fester
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Kühne + Nagel International. Die Aktionäre schickten das Papier von Kühne + Nagel International nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 237,10 CHF.
Das Papier von Kühne + Nagel International legte um 09:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,1 Prozent auf 237,10 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 21'346 Punkten tendiert. Bei 237,10 CHF erreichte die Kühne + Nagel International-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 235,20 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 3'959 Kühne + Nagel International-Aktien den Besitzer.
Am 05.11.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 245,20 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 3,42 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 18.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 149,40 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 36,99 Prozent.
Nachdem im Jahr 2025 6,00 CHF an Kühne + Nagel International-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 7,21 CHF aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Kühne + Nagel International am 22.10.2026. Das EPS wurde auf 2,57 CHF beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,63 CHF je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 7.39 Mrd. CHF vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Kühne + Nagel International 6.04 Mrd. CHF umgesetzt.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Kühne + Nagel International am 02.03.2027 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 01.03.2028.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 9,26 CHF je Kühne + Nagel International-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Kühne + Nagel International-Aktie
SPI-Papier Kühne + Nagel International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kühne + Nagel International von vor 10 Jahren abgeworfen
Kühne+Nagel-Aktie klar im Minus: Drei neue Länderchefs benannt
SPI-Wert Kühne + Nagel International-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Kühne + Nagel International von vor 5 Jahren verloren
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu Kühne + Nagel International AG (KN)
|
12:29
|Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International stabilisiert sich am Montagmittag (finanzen.ch)
|
09:29
|Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International am Montagvormittag fester (finanzen.ch)
|
13.11.26
|Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International tendiert am Nachmittag nahe Vortagesschluss (finanzen.ch)
|
11.11.26
|Pluszeichen in Zürich: SLI legt zum Ende des Mittwochshandels zu (finanzen.ch)
|
11.11.26
|SPI-Papier Kühne + Nagel International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kühne + Nagel International von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
10.11.26
|Handel in Zürich: Am Nachmittag Gewinne im SLI (finanzen.ch)
|
10.11.26
|SIX-Handel: Anleger lassen SLI steigen (finanzen.ch)
Analysen zu Kühne + Nagel International AG (KN)
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI in Grün -- DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Montag aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt kommt kaum vom Fleck. Zum Wochenbeginn ging es an den Börsen in Fernost mehrheitlich abwärts.