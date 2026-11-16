Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International am Montagvormittag fester

Das Papier von Kühne + Nagel International legte um 09:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,1 Prozent auf 237,10 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 21'346 Punkten tendiert. Bei 237,10 CHF erreichte die Kühne + Nagel International-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 235,20 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 3'959 Kühne + Nagel International-Aktien den Besitzer.

Am 05.11.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 245,20 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 3,42 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 18.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 149,40 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 36,99 Prozent.

Nachdem im Jahr 2025 6,00 CHF an Kühne + Nagel International-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 7,21 CHF aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Kühne + Nagel International am 22.10.2026. Das EPS wurde auf 2,57 CHF beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,63 CHF je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 7.39 Mrd. CHF vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Kühne + Nagel International 6.04 Mrd. CHF umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Kühne + Nagel International am 02.03.2027 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 01.03.2028.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 9,26 CHF je Kühne + Nagel International-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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