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16.11.2026 16:29:00
Kühne + Nagel International Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Kühne + Nagel International
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Kühne + Nagel International. Die Kühne + Nagel International-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 235,10 CHF.
Die Aktionäre schickten das Papier von Kühne + Nagel International nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 0,7 Prozent auf 235,10 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 21'400 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Kühne + Nagel International-Aktie bisher bei 235,00 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 235,20 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 27'116 Kühne + Nagel International-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 05.11.2026 auf bis zu 245,20 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,30 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Kühne + Nagel International-Aktie. Am 18.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 149,40 CHF ab. Abschläge von 36,45 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Kühne + Nagel International-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 6,00 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 7,21 CHF aus. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Kühne + Nagel International am 22.10.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,57 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,63 CHF erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 22,22 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7.39 Mrd. CHF ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6.04 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.
Am 02.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 01.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Kühne + Nagel International.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 9,26 CHF je Kühne + Nagel International-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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