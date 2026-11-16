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16.11.2026 12:29:00
Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International stabilisiert sich am Montagmittag
Die Aktie von Kühne + Nagel International hat am Montagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Bewegung liess sich zuletzt bei der Kühne + Nagel International-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via SIX SX bei 236,60 CHF.
Die Kühne + Nagel International-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr bei 236,60 CHF und damit auf dem Niveau des Vortages. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der derzeit bei 21'356 Punkten notiert. Kurzfristig markierte die Kühne + Nagel International-Aktie bei 237,90 CHF ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze fiel die Kühne + Nagel International-Aktie bis auf 235,20 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 235,20 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 18'427 Kühne + Nagel International-Aktien umgesetzt.
Am 05.11.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 245,20 CHF an. Der aktuelle Kurs der Kühne + Nagel International-Aktie ist somit 3,63 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 18.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 149,40 CHF ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Kühne + Nagel International-Aktie derzeit noch 36,86 Prozent Luft nach unten.
Nachdem im Jahr 2025 6,00 CHF an Kühne + Nagel International-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 7,21 CHF aus. Am 22.10.2026 legte Kühne + Nagel International die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Das EPS lag bei 2,57 CHF. Im letzten Jahr hatte Kühne + Nagel International einen Gewinn von 1,63 CHF je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 22,22 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 7.39 Mrd. CHF, während im Vorjahreszeitraum 6.04 Mrd. CHF ausgewiesen worden waren.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.03.2027 erfolgen. Schätzungsweise am 01.03.2028 dürfte Kühne + Nagel International die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Kühne + Nagel International-Aktie in Höhe von 9,26 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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