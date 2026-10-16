Kühne + Nagel International Aktie 2523886 / CH0025238863
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16.10.2026 09:29:00
Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International am Vormittag mit roten Vorzeichen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Kühne + Nagel International. Die Kühne + Nagel International-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 0,5 Prozent auf 229,60 CHF ab.
Um 09:28 Uhr fiel die Kühne + Nagel International-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 229,60 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'225 Punkten liegt. Die Kühne + Nagel International-Aktie sank bis auf 229,30 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 229,60 CHF. Von der Kühne + Nagel International-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4'470 Stück gehandelt.
Am 24.09.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 232,80 CHF an. Derzeit notiert die Kühne + Nagel International-Aktie damit 1,37 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 04.11.2025 Kursverluste bis auf 148,90 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Kühne + Nagel International-Aktie liegt somit 54,20 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 6,94 CHF. Im Vorjahr hatte Kühne + Nagel International 6,00 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Kühne + Nagel International am 23.07.2026 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,26 CHF präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,02 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,59 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6.15 Mrd. CHF generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6.62 Mrd. CHF ausgewiesen.
Voraussichtlich am 22.10.2026 dürfte Kühne + Nagel International Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 27.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Kühne + Nagel International.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Kühne + Nagel International ein EPS in Höhe von 8,97 CHF in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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