Kühne + Nagel International Aktie 2523886 / CH0025238863
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16.10.2026 16:29:00
Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International am Freitagnachmittag mit grünen Vorzeichen
Die Aktie von Kühne + Nagel International gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Kühne + Nagel International-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Plus bei 233,60 CHF.
Die Kühne + Nagel International-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 233,60 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'283 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die Kühne + Nagel International-Aktie bei 234,00 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 229,60 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 55'383 Kühne + Nagel International-Aktien.
Bei 234,00 CHF erreichte der Titel am 16.10.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,17 Prozent über dem aktuellen Kurs der Kühne + Nagel International-Aktie. Am 04.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 148,90 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Kühne + Nagel International-Aktie 36,26 Prozent sinken.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 6,94 CHF, nach 6,00 CHF im Jahr 2025. Am 23.07.2026 legte Kühne + Nagel International die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,26 CHF präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Kühne + Nagel International ein EPS von 2,02 CHF je Aktie vermeldet. Kühne + Nagel International hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6.62 Mrd. CHF abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6.15 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Kühne + Nagel International wird am 22.10.2026 gerechnet. Kühne + Nagel International dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 27.10.2027 präsentieren.
Experten taxieren den Kühne + Nagel International-Gewinn für das Jahr 2026 auf 8,97 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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