Kühne + Nagel International Aktie 2523886 / CH0025238863
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16.10.2026 12:29:00
Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International am Freitagmittag nahezu unverändert
Die Aktie von Kühne + Nagel International hat am Freitagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Kühne + Nagel International-Aktie kam im SIX SX-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 230,80 CHF.
Die Kühne + Nagel International-Aktie kam im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 230,80 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SPI, der aktuell bei 20'259 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die Kühne + Nagel International-Aktie bei 231,40 CHF. Die Abwärtsbewegung der Kühne + Nagel International-Aktie ging bis auf 229,30 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 229,60 CHF. Bisher wurden heute 25'182 Kühne + Nagel International-Aktien gehandelt.
Bei 232,80 CHF erreichte der Titel am 24.09.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 0,87 Prozent Plus fehlen der Kühne + Nagel International-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 148,90 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.11.2025). Der derzeitige Kurs der Kühne + Nagel International-Aktie liegt somit 55,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nach 6,00 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 6,94 CHF je Kühne + Nagel International-Aktie. Kühne + Nagel International liess sich am 23.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,26 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,02 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6.62 Mrd. CHF in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,59 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Kühne + Nagel International einen Umsatz von 6.15 Mrd. CHF eingefahren.
Kühne + Nagel International wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 22.10.2026 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 27.10.2027 erwartet.
Experten taxieren den Kühne + Nagel International-Gewinn für das Jahr 2026 auf 8,97 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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