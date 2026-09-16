Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International am Vormittag mit Kursverlusten

Die Kühne + Nagel International-Aktie musste um 09:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 217,80 CHF abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 13'821 Punkten realisiert. Die Kühne + Nagel International-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 217,80 CHF ab. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 217,90 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 4'864 Kühne + Nagel International-Aktien den Besitzer.

Am 31.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 223,20 CHF. Der aktuelle Kurs der Kühne + Nagel International-Aktie ist somit 2,48 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.10.2025 bei 147,40 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 32,32 Prozent könnte die Kühne + Nagel International-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 6,84 CHF. Im Vorjahr hatte Kühne + Nagel International 6,00 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 23.07.2026 legte Kühne + Nagel International die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Es stand ein EPS von 2,26 CHF je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Kühne + Nagel International noch ein Gewinn pro Aktie von 2,02 CHF in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 6.62 Mrd. CHF in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6.15 Mrd. CHF umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Kühne + Nagel International am 22.10.2026 präsentieren. Am 27.10.2027 wird Kühne + Nagel International schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Kühne + Nagel International-Aktie in Höhe von 8,83 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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