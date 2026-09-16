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Kühne + Nagel International Aktie 2523886 / CH0025238863

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16.09.2026 16:29:00

Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International am Nachmittag mit Abschlägen

Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International am Nachmittag mit Abschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Kühne + Nagel International. Die Kühne + Nagel International-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 0,9 Prozent auf 216,20 CHF ab.

Kühne + Nagel International
216.87 CHF 0.07%
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Die Kühne + Nagel International-Aktie notierte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 216,20 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 13'833 Punkten notiert. Der Kurs der Kühne + Nagel International-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 214,50 CHF nach. Den Handelstag beging das Papier bei 217,90 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 95'700 Kühne + Nagel International-Aktien umgesetzt.

Bei 223,20 CHF markierte der Titel am 31.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Kühne + Nagel International-Aktie derzeit noch 3,24 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 01.10.2025 auf bis zu 147,40 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Kühne + Nagel International-Aktie 31,82 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Kühne + Nagel International-Aktionäre betrug im Jahr 2025 6,00 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 6,84 CHF belaufen. Kühne + Nagel International gewährte am 23.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,26 CHF, nach 2,02 CHF im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 6.62 Mrd. CHF – das entspricht einem Zuwachs von 7,59 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6.15 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Am 22.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 27.10.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 8,83 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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