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16.09.2026 12:29:00

Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International am Mittwochmittag leichter

Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International am Mittwochmittag leichter

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Kühne + Nagel International. Die Kühne + Nagel International-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,4 Prozent bei 215,20 CHF.

Kühne + Nagel International
216.00 CHF -0.33%
Kaufen Verkaufen

Die Kühne + Nagel International-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 1,4 Prozent bei 215,20 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 13'860 Punkten realisiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Kühne + Nagel International-Aktie bis auf 214,50 CHF. Bei 217,90 CHF eröffnete der Anteilsschein. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 51'163 Kühne + Nagel International-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 31.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 223,20 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 3,72 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 147,40 CHF am 01.10.2025. Derzeit notiert die Kühne + Nagel International-Aktie damit 46,00 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Kühne + Nagel International-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 6,00 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 6,84 CHF aus. Am 23.07.2026 hat Kühne + Nagel International die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,26 CHF präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Kühne + Nagel International ein EPS von 2,02 CHF je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,59 Prozent auf 6.62 Mrd. CHF. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6.15 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 22.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Kühne + Nagel International möglicherweise am 27.10.2027 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 8,83 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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