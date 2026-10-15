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15.10.2026 12:29:00

Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International am Mittag mit positiven Vorzeichen

Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International am Mittag mit positiven Vorzeichen

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Kühne + Nagel International. Die Aktionäre schickten das Papier von Kühne + Nagel International nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 229,10 CHF.

Kühne + Nagel International
229.01 CHF -0.45%
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Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,7 Prozent auf 229,10 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'026 Punkten notiert. Zwischenzeitlich stieg die Kühne + Nagel International-Aktie sogar auf 229,60 CHF. Bei 227,50 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Bisher wurden heute 16'624 Kühne + Nagel International-Aktien gehandelt.

Am 24.09.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 232,80 CHF. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Kühne + Nagel International-Aktie 1,62 Prozent zulegen. Am 04.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 148,90 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Kühne + Nagel International-Aktie damit 53,86 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Kühne + Nagel International-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 6,00 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 6,93 CHF aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Kühne + Nagel International am 23.07.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,26 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,02 CHF erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,59 Prozent auf 6.62 Mrd. CHF. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6.15 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 22.10.2026 erwartet. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Kühne + Nagel International-Anleger Experten zufolge am 27.10.2027 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 8,98 CHF je Aktie in den Kühne + Nagel International-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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