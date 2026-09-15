Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International am Nachmittag in Grün

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 218,90 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 13'796 Punkten notiert. Bei 219,30 CHF markierte die Kühne + Nagel International-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 215,50 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 50'762 Kühne + Nagel International-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 223,20 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (31.08.2026). Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,96 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Kühne + Nagel International-Aktie. Bei 147,40 CHF fiel das Papier am 01.10.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Kühne + Nagel International-Aktie 48,51 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 erhielten Kühne + Nagel International-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 6,00 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 6,84 CHF. Kühne + Nagel International gewährte am 23.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,26 CHF präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,02 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6.62 Mrd. CHF in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,59 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Kühne + Nagel International einen Umsatz von 6.15 Mrd. CHF eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Kühne + Nagel International am 22.10.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 27.10.2027.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Kühne + Nagel International ein EPS in Höhe von 8,83 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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