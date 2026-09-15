Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International am Mittag nahezu unverändert

Die Kühne + Nagel International-Aktie zeigte sich um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 216,20 CHF an der Tafel. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SMI, der zurzeit bei 13'775 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die Kühne + Nagel International-Aktie bei 217,00 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Die Abwärtsbewegung der Kühne + Nagel International-Aktie ging bis auf 214,10 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 215,50 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 30'641 Kühne + Nagel International-Aktien.

Am 31.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 223,20 CHF. Mit einem Zuwachs von 3,24 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 01.10.2025 Kursverluste bis auf 147,40 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Kühne + Nagel International-Aktie ist somit 31,82 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Kühne + Nagel International-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 6,00 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 6,84 CHF aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Kühne + Nagel International am 23.07.2026. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,26 CHF präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,02 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,59 Prozent auf 6.62 Mrd. CHF. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6.15 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Kühne + Nagel International am 22.10.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 27.10.2027.

Experten taxieren den Kühne + Nagel International-Gewinn für das Jahr 2026 auf 8,83 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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